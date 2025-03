O sarbatoare populara e marcata in 25 martie si, in cultura popoulara, era pentru o vreme la fel de importanta ca Craciunul.E vorba de Bunavestire sau Blagovestenia, asa cum i se spune popular acestei sarbatori, este celebrata in fiecare an pe 25 martie. In traditiile populare romanesti era considerata aproape la fel de importanta ca Nasterea Domnului si era denumita si "Ziua dezlegarii primaverii", deoarece de acum inmuguresc pomii, incolteste iarba, se intorc randunelele, iar cucul incepe ... citește toată știrea