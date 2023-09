Lucrarile de extindere si modernizare a Scolii Gimnaziale Nr. 1 din Gherla, prin mansardare si construirea unei sali de sport, stau pe loc de un an si jumatate, desi ar fi trebuit terminate intr-un an. Nici in anul scolar care sta sa inceapa aici nu se va auzi clopotelul, iar elevii vor face cursuri tot in alte locatii din oras.Proiectul in valoare de 20 milioane de lei, din care 16,7 milioane din fonduri europene, prevedea inceperea lucrarilor in octombrie 2020 si finalizarea dupa un an. Nu ... citeste toata stirea