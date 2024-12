O senatoare aleasa pe listele POT, acuzata ca face videochat. Valentina Aldea sustine ca imaginile sunt fabricate: "O incercare flagranta de discreditare"

POT acuzat ca a trimis in Parlament o senatoare videochatista. Atat partidul, cat si Valentina Aldea sustin ca imaginile sunt falseValentina Aldea, senatoarea de pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) este acuzata ca ar face videochat si ca foloseste numele Justin Jade.Valentina Aldea, in varsta de 36 de ani, antreprenoare, a fost pe locul 11 pe buletinul de vot. In cadrul candidaturii sale pentru Senat, Aldea a subliniat pe pagina sa de Facebook ca "misiunea de roman poate fi implinita ... citește toată știrea