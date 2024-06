O soferita de 68 de ani din Cluj-Napoca a adormit la volan si a provocat un accident la intrarea in Gherla FOTO VIDEO

Un accident grav a avut loc in dupa-amiza zilei de duminica la intrarea in Gherla. Conform primelor informatii, se pare ca o pensionara din Cluj-Napoca, in drum spre Gherla, ar fi adormit la volan.Masina a intrat pe sensul opus si a lovit un alt autoturism, condus regulamentar de un barbat de 51 de ani din Maramures.In urma impactului, masina clujencei a ajuns in ... citește toată știrea