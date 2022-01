O soferita de autobuz din Constanta, despre traficul din Cluj-Napoca: Oameni civilizati! Felicitari clujeni!

O soferita de autobuz din Constanta a venit in vizita in Cluj-Napoca, iar la final si-a exprimat parerea despre oras. "Oameni civilizati! Felicitari clujeni!", a spus Georgeta Oprea."Lucrez in transportul in comun Constanta!In data de 15 ianuarie 2022 am avut privilegiul sa vizitez orasul Cluj.Ce pot sa spun, din scurta mea vizita, comparativ cu situatia din orasul Constanta?Nu am vazut ca cineva sa "taie" fata vreunui mijloc de transport in comun! Am vazut cum mijloacelor de transport in ... citeste toata stirea