O soferita din Cluj a reusit sa obtina in instanta anularea unei amenzi, dupa ce a parcat pe locurile destinate persoanelor cu handicap

La finalul lunii martie a anului trecut, soferita a parcat in Cluj-Napoca pe un loc destinat persoanelor cu dizabilitati, dar a scapat de amenda dupa ce a depus o contestatie in instanta. Avocatii au aratat ca locurile de parcare nu erau marcate corect si au obtinut anularea amenzii, arata Clujust.ro.Pe langa amenda primita pe 30 martie, la ora 7.00, femeia fusese nevoite sa achite si aproximativ 500 de lei, deoarece masina i-a fost ridicata de domeniul public in urma celor constatate de ... citeste toata stirea