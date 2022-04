O soprana din Ucraina a fugit din calea razboiului si s-a refugiat la Cluj. Anna va canta acum pe scena Operei Nationale Romane din Cluj

Anna Bondarenko, o solista a Operei Nationale din Odessa, a fugit din calea razboiului si s-a refugiat in Cluj-Napoca, unde a fost intampinata cu bratele deschise de colegii de breasla. Soprana a primit chiar si un rol principal intr-un spectacol.Anna Bondarenko a ajuns in siguranta la Cluj-Napoca dupa un drum riscant. Si-a lasat in urma parintii si prietenii cu speranta ca ii poate ajuta din Romania. Banii stransi din spectacole vor fi trimisi acestora.Managerul operei din Cluj-Napoca, o ... citeste toata stirea