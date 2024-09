O strada din Cluj-Napoca e folosita ca pista de raliu, doar in ultima jumatate de an in razii ale Politiei 13 soferi au ramas fara permis, au fost legitimate peste o mie de persoane

O strada din Cluj-Napoca e folosita de cand exista - caci e noua - ca pista de raliu, doar in ultima jumatate de an in razii ale Politiei 13 soferi au ramas fara permis.Vorbim despre strada Tiberiu Popoviciu care duce inspre Centrul de Industrii Creative de la marginea Clujului si care, pentru ca da in camp, e folosita de soferi teribilisti care fac raliuri si "liniute". Doar in ultimele sase luni politistii au desfasurat 19 actiuni specifice pe strada Tiberiu Popoviciu din Cluj-Napoca, zona ... citește toată știrea