O strada din Cluj-Napoca si-a schimbat denumirea dupa ce Primaria a constatat ca mai exista o strada in oras cu acelasi nume. Din fericire, sustine institutia, gafa nu a produs efecte juridice.E vorba de strada Prieteniei: aceasta exista si in cartierul Someseni, dar si, pentru trei saptamani, in zona Lombului, intre strada cu acelasi nume si strada Cutezantei.Strada din Lombului e una noua, a fost transferata in domeniul public doar in 5 mai 2023 si avea nevoie de un nume. S-a decis pentru ... citeste toata stirea