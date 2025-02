O strada din Cluj s-a transformat in parcare! Soferii nu mai pot circula, iar pietonii nu mai au loc pe trotuar

O strada din Cluj s-a transformat in parcare din cauza soferilor care nu mai au loc unde sa-si parcheze masinile.Este vorba despre strada Dumbrava Rosie, din apropierea parcului Armatura, care s-a transformat intr-o parcare improvizata, iar traficul este puternic afectat. Pe ambele parti ale drumului, masinile sunt parcate dupa bunul plac, inclusiv in dreptul trecerilor de pietoni, ingreunand astfel deplasarea pietonilor."Strada aceasta s-a transformat in parcari. Constant este plina si pe o ... citește toată știrea