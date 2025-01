O strada din Cluj se transforma intr-o groapa de gunoi. Oamenii nu se opresc cu aruncatul deseurilor: "Trebuie montate camere video"

Un clujean a sesizat ca o strada din Cluj-Napoca devine, treptat, un "groapa de gunoi", in conditiile in care tot mai multi oameni isi arunca deseurile acolo.Mai mult, cel care a facut sesizarea sustine ca gunoaiele aruncate sunt pe ambele parti ale drumului."Iar sunt deseuri aruncate pe marginea ambelor parti ale drumului. Strada nu are nume, dar este localizata intre str. Cheile Baciului si strada Pajistei, cu intrare de pe strada Triajului. Trebuie montante camere video pe aceasta zona, ... citește toată știrea