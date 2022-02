O studenta de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a disparut in mod misterios, in 11 februarie. Inca nu a fost gasita."Sora mea, Adela Mican a disparut vineri, 11 februarie. Locuia in Cluj-Napoca. A disparut in zona Sora, in jurul orei 17.00. Purta geaca roz din poze si e tunsa pana la nivelul ... citeste toata stirea