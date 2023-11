Rebeca Bilc, studenta la Cluj, apeleaza la ajutorul oamenilor pentru a regasi un cal de care s-a atasat la un centru de echitatie pe care il frecventeaza.Aceasta o cauta pe Maya, o iapa din rasa kisber, in varsta de 11 ani, care pentru ea era mai mult decat un animal. "De 4 ani, intre mine si Maya este o legatura aparte. Pentru mine, totul se invarte in jurul ei: husa telefonului meu este cu ea, am aproape 1.000 de poze cu ea, am tablouri cu ea", a marturisit tanara pentru ebihoreanul.ro. ... citeste toata stirea