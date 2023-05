O studenta din Cluj-Napoca si-a gasit masina lovita frontal, desi o parcase regulamentar. Vinovatul nu si-a lasat datele de contact, plecand mai departe. Fata spune ca studenta fiind, nu are bani sa-si repare masina, iar cel care a facut-o putea sa lase bani macar "de un pachet de tigari"."Esin sa multumesc domnului/doamnei care a dat cu spatele fix in opelutzu meu parcat regulamentar. Sunt studenta n-am bani sa-l repar, next time lasa de un pachet de tigari macar", a transmis fata pe un grup ... citeste toata stirea