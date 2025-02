O suta de metri cubi de lemne confiscati in Ciucea dupa un control in ultimele doua zile, la o firma care nu i-a putut justifica, a fost amendata cu doua mii de euro.In 10 si 11 februarie politistii din Huedin cu inspectorii de la Garda Forestiera au verificat mai multe firme in Ciucea, in urma verificarilor s-a constatat ca un operator a incalcat prevederile legale privind depozitarea lemnelor. "La data efectuarii controlului in teren au fost constatate diferete intre stocul scriptic ... citește toată știrea