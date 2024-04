O tanara a cazut de la inaltime in Baciu. Femeia a fost transportata de urgenta la spital

O femeie in varsta de 30 de ani a suferit multiple traumatisme, dupa ce a cazut de la inaltime, duminica, in localitatea Baciu.,,Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineata, pe strada Saturn din localitatea Baciu, pentru a acorda primul ajutor calificat unei persoane care a suferit mai multe traumatisme, cel mai probabil in urma caderii de la inaltime.", informeaza ISU Cluj.La fata locului au ajuns o autospeciala complexa de interventie, o motocicleta ... citește toată știrea