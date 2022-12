O tanara a pacalit gospodinele din Cluj ca le face platouri de Sarbatori. A luat banii si nu a mai raspuns la telefon

O tanara din judetul Cluj a cerut avans pentru platouri festive si sarmale, pe care apoi nu le-a mai livrat clientilor. Mai multe familii s-au trezit chiar in ziua de Craciun si cu banii luati si cu masa goala, potrivit observatornews.ro.Tanara a postat anunturi pe retelele de socializare prin care anunta ca pregateste platouri cu aperitive si sarmale pentru masa de Craciun, la preturi foarte mici, scutindu-le pe gospodine de o treaba in plus. Aceasta primea comenzile si lua toti banii ceruti ... citeste toata stirea