O tanara de 13 ani care traversa strada prin loc neamenajat a fost accidentata de o masina, in aceasta dupa-masa in Turda.Accidentul a avut loc in jurul orei 15.30pe strada Calea Victoriei din Turda. Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca un barbat, de 46 de ani, care circula inspre Campia Turzii, ar fi accidentat o minora de 13 ani, aflata in traversarea partii ... citește toată știrea