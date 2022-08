O tanara de 14 ani ar fi plecat de acasa astazi iar familia a cerut ajutorul politistilor ca sa o gaseasca, acestia cer la randul lor ajutorul clujenilor.Azi Politia din Dej a fost sesizata cu privire la faptul ca o tanara de 14 ani, Crenguta Maria Covaci, in varsta de 14 ani, din comuna Bobalna, a plecat de la domiciliu in cursul zilei, in jurul orei 10.10, si nu s-au intors pana in prezent. Aceasta are o inaltime aproximativa de 1,65 metri, greutate de 45 kilograme, forma ... citeste toata stirea