O tanara de 15 ani a fost lovita pe trecerea de pietoni, in aceasta seara in Gherla. La fata locului au sosit echipaje de urgenta, care au dus-o la spital.Accidentul s-a intamplat in jurul orei 17 pe strada Mihai Eminescu din Gherla. Din primele cercetari efectuate la fata, politistii au constatat ca un barbat, de 68 de ani, din Gherla, in timp ce circula cu autoturismul inspre strada Bobalna, a accidentat o tanara, de 15 ani, aflata in traversarea ... citeste toata stirea