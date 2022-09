O tanara de 18 ani a decedat in aceasta dupa-masa dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul unui bloc, in cartierul Zorilor din Cluj-Napoca. Din pacate aceasta a decedat pe loc.S-a intamplat in aceasta dupa-masa in jurul orei 16.15, cand politistii au fost sesizati prin apel la numarul de urgenta 122 cu privire la faptul ca pe strada Observatorului o femeie s-ar fi aruncat de la etajul unui bloc. "La fata locului s-a deplasat o echipa operativa din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, care a ... citeste toata stirea