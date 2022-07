O tanara de 21 de ani a murit in urma unui accident rutier stupid

O tanara a decedat, sambata dimineata, in localitatea Ciucea, din Cluj, dupa ce masina in care se afla a intrat in sensul opus si a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Celelalte trei persoane implicate in accident au avut leziuni minore. Un conducator auto in varsta de 24 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe DN1E60, pe raza localitatii Ciucea, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, iar apoi ar fi patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune cu autoturismul ... citeste toata stirea