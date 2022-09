O tanara din Bontida, arestata dupa un jaf de peste 140.000 de lei

Doi tineri au fost arestati preventiv, dupa ce au dat o spargere in judetul Bihor, de unde au furat bani, bijuterii si bunuri de peste 140.000 lei.Spargerea s-a comis in noaptea de 23 spre 24 august, dupa miezul noptii.Cei doi, Boldizsar Emoke Szende, o tanara in varsta de 28 ani din localitatea clujeana Bontida, si Florinel Vasile Tapovet, 29 ani, din comuna Balcauti, judetul Suceava, au intrat in casa din Cihei sarind gardul, potrivit ebihoreanul.ro.Potrivit unui comunicat transmis, ... citeste toata stirea