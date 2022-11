O tanara din Huedin a fost arestata pentru furt calificat! A sustras mii de lei din biroul unei firme din oras

O tanara de 21 de ani este cercetata intr-un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dupa ce in data de 15 noiembrie ar fi patruns intr-un birou situat pe strada Republicii din orasul Huedin. Fata a furat dintr-o borseta aflata pe un corp de mobilier circa 22.000 de lei."La data de 15 noiembrie a.c., in intervalul orar 09.30 - 12.00, aceasta ar fi patruns intr-un birou situat pe strada Republicii din orasul Huedin, iar dintr-o borseta aflata pe un corp de mobilier ... citeste toata stirea