O tanara in varsta de 21 de ani, insarcinata in trei luni, a murit la spitalul din Cluj dupa doua saptamani in care a fost in coma. Familia spune ca, din cauza faptului ca nu a fost tratata la timp, o tromboza venoasa i-a adus sfarsitul.Timeea Andreea, tanara care urma sa devina mamica, a ajuns in stare critica la un spital din Gherla, la inceputul lunii, iar ulterior, pe 7 august, a fost transferata la spitalul din Cluj. ... citeste toata stirea