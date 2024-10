O tanara rezidenta la Farmacie in Cluj a suferit un cumplit accident si a ramas paralizata la doar 25 de ani. Daria are ACUM nevoie de ajutorul vostru!

Daria Pop, o tanara de 25 de ani din Cluj, absolventa a Facultatii de Farmacie si aflata in primul an de rezidentiat, a suferit un accident grav in timpul unei sesiuni de escalada. Tanara a cazut de la o inaltime de peste 4 metri, ramanand paralizata de la brau in jos.In urma caderii, Daria a fost operata de urgenta, iar medicii au reusit sa-i redea o parte din sensibilitate. Cu toate acestea, recuperarea va fi una de lunga durata si extrem de costisitoare. In prezent, tanara lupta pentru a-si ... citește toată știrea