O tanata cazuta de la inaltime a decedat noaptea trecuta pe strada Henri Barbusse

O tanara a decedat in cursul noptii trecute dupa ce ar fi cazut de la inaltime pe strada Henri Barbusse din municipiul Cluj-Napoca. Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul noptii trecute pentru a acorda primul ajutor calificat unei persoane cazute, insa aceasta nu a putut fi resuscitata."Apelul de urgenta a venit in jurul orei 00.30, iar la fata locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj ... citește toată știrea