O femeie traficanta de droguri a fost retinuta cu un kilogram de cristal, in Cluj-Napoca. Femeia a devenit agitata, iar politistii s-au prins ca este ceva in neregula si au verificat masina.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat perchezitii domiciliare intr-o cauza privind savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc.Astfel, in seara de 27 septembrie 2023, politistii Politiei ... citeste toata stirea