O trupa din Franta a castigat competitia Jazz in the PARK/Daoud va reveni in Cluj si va putea fi asculata la festival, in Parcul Etnografic

Trupa Daoud din Franta este marea castigatoare a celei de-a saptea editii a Jazz in the Park Competition, organizata in 5-7 iulie, in Parcul Central din Cluj-Napoca. Considerata "copilul problema al jazzului francez", aceasta a adus o noua energie si forta pe scena jazzului. Inspirati din hip-hop, house italian si jazz modern, membrii trupei au reusit sa creeze o muzica plina de groove, iar la Cluj au facut senzatie, dupa cum au aratat organizatorii.Trupa a primit un premiu de 5.000 euro si ... citește toată știrea