O universitate din Cluj are nu mai putin de opt muzee, plus doua sali expozitionale, le deschide pe toate sambata seara, de Noaptea Muzeelor.E vorba de universitatea "Babes-Bolyai", care deschide cele opt muzee si cele doua sali expozitionale in mod gratuit sambata, cu mai multe activitati si expozitii. Vizitatorii vor putea descoperi istorii geologice, paleontologice si zoologice, dar si istorii culturale care reflecta momente importante ale secolului al XX-lea, pana la actualitatea benzilor ... citeste toata stirea