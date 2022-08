O universitate din Cluj lanseaza ... soiuri de vinuri, le prezinta la festivalul de specialitate din parcul central al Clujului.Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj, ce detine o podgorie in Sibiu, anunta azi ca lanseaza vinurile Orange Optimus si Secas, la Central Park Wine Festival, unde participa cu sapte etichete de la statiunea viticola pe care o are in proprietate, Vinea Apoldia Maior.Central Park Wine Festival are loc in acest an intre 25 si 28 august, in ... citeste toata stirea