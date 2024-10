O varstnica a ajuns la spital dupa un incident petrecut pe un autobuz cu destinatia Cluj-Napoca. Soferul este vinovat pentru ranirea femeii

Un incident rutier a avut loc intr-un autobuz care circula pe ruta Botosani - Cluj-Napoca, ieri, 16 octombrie, in jurul orei 10:00. Soferul, un barbat de 65 de ani, a franat pentru reducerea vitezei, moment in care o varstnica, de 67 de ani, a cazut pe culoarul autobuzului.Cand a ajuns pe Bd. Bucovina, in orasul Gura Humorului, in apropierea intersectiei semaforizata cu strada Vasile Alecsandri, a franat pentru reducerea vitezei, moment in care o pasagera ... citește toată știrea