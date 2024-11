O vulpe a atacat in cartierul Gheorgheni! Clujenii sunt speriati: ,,Ne este frica sa nu fie turbata"

In ultima perioada vulpile si-au facut constant aparitia in cartierul Gheorgheni, iar clujenii devin din ce in ce mai speriati din aceasta cauza.Ieri seara, 25 noiembrie, doi clujeni care se indreptau inspre blocul in care locuiesc, din zona mentionata anterior, au avut neplacerea sa dea nas in nas cu o vulpe, care se afla la o distanta de aproximativ 5 metri de acestia.In incercarea de a speria animalul, clujenii au inceput sa strige la ea, moment in care vulpea s-a indreptat spre ei. Din ... citește toată știrea