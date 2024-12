O vulpe infometata a creat panica intr-un cartier din Cluj: ,,Este periculoasa pentru pisicile si cainii din zona"

Dupa ce in urma cu doar cateva zeci de ore, doua vulpi au fost vazute in cartierul Gheorgheni, creand panica printre oameni, o noua vulpe si-a facut aparitia pe Aleea Detunata.Clujeanul care a observat-o spune ca aceasta ,,umbla pe la gunoaie", cel mai probabil animalul fiind flamand, a incercat sa isi gaseasca ceva de mancare. Totusi, acest lucru indica ca vulpea ar putea sa fie un pericol iminent pentru pisicile sau cainii care traiesc in zona.Barbatul a semnalat ... citește toată știrea