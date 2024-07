O vulpe terorizeaza pisicile din cartierul Marasti: ,,,M-au trezit din somn urlete de pisica" / ,,Din 11 au ramas 2 pui si 2 femele" - FOTO

O vulpe a fost surprinsa vanand si omorand mai multe pisici in cartierul Marasti, vineri seara.O clujeanca a fost trezita de urletele facute de un animal vanat si ranit de catre vulpe. In incercarea de a rezolva problema, femeia a publicat o postare pe retaua de socializare Facebook in care explica riscul la care sunt expuse pisicile din cartierul Marasti in fiecare seara.,,M-au trezit din somn urlete de pisica. Am iesit sa vad care-i problema si erau strigatele de durere ale unui pui de ... citește toată știrea