Oameni fara suflet! Au furat bicicletele unor copilasi de pe strada Mehedinti din Cluj-Napoca FOTO

In cursul dupa-amiezii de joi, din scara unui bloc de pe strada Mehedinti din Manastur, au fost furate doua biciclete de copii.Mama unuia dintre ei ne-a scris cu rugamintea sa publicam fotografiile, in speranta ca cineva le va vedea si va suna la Politie."Am o rugaminte, daca ma puteti ajuta. Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 14. ... citește toată știrea