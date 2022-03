Oamenii au chemat pompierii in Floresti unde s-a incendiat vegetatia de pe un deal si un om se agita sa stinga focul cu o bluza

In ciuda avertismentelor din ultima perioada dar si a sanctiunilor aplicate, continua incendierea vegetatiei pe dealurile din jurul Clujului. Oamenii au chemat astazi pompierii in localitatea Floresti dupa ce au semnalat ca pe un deal din zona Teilor a inceput sa arda vegetatia."Focul a fost stins. Am vazut 5-6 pompieri la fata locului, pe langa omul cu bluza, care 40 min, cat a durat incidentul nu s-a oprit din batut flacari", au aratat riveranii din Floresti.Pompierii din Cluj au facut un ... citeste toata stirea