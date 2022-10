Oamenii care cer rezidenta la Clujul de cinci stele dorm pe scarile de la Iulius Mall! Serviciul de Imigrari este depasit - FOTO

Strainii care cer rezidenta in Romania trebuie sa doarma noaptea pe scarile de la Iulius Mall Cluj, pentru a putea ajunge sa isi depuna dosarele."Am venit la 18:44 in ziua precedenta si am terminat la 10:40 dimineata", a relatat Daniil Nenakhov, un student de 18 ani din Kazahstan inscris la Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-NapocaAcesta a venit in Cluj-Napoca, in octombrie 2022, in cadrul unui program de burse oferit de Guvernul Romaniei. La sosire, a trebuit sa solicite permis de ... citeste toata stirea