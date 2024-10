Oamenii fara adapost din Cluj-Napoca, forteaza usile de acces in blocuri: "Este inuman ce se intampla. Nu ne simtim in siguranta in propria casa"

Un clujean care locuieste pe strada Unirii din Cluj-Napoca sustine ca persoanele fara adapost au inceput sa forteze usile de acces in scarile de bloc, pentru a se adaposti din calea frigului, in special pe timpul noptii.El a relatat ca oamenii strazii dorm pe jos si lasa o mizerie ingrozitoare in scarile de bloc. Mai mult, acestia isi fac nevoile pe unde apuca, iar locatarii blocurilor se simt in pericol in propriile locuinte."Odata cu venirea frigului, tot mai multe persoane fara adapost ... citește toată știrea