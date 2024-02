Oamenii legii cer ajutorul cetatenilor pentru identificarea mamei criminale dupa descoperirea socanta facuta la groapa de gunoi a Clujului

La data de 14 februarie, in jurul orei 14.20, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca, in contextul manipularii deseurilor din municipiul Cluj-Napoca, in zona rampei de deseuri din Pata Rat a fost gasit cadavrul unui nou-nascut. Trupul micutului era ascuns in doi saci menajeri, printre alte gunoaie."La locul indicat s-a deplasat de urgenta o echipa operativa din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu politistii Serviciului Criminalistic, pentru a ... citește toată știrea