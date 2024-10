Oamenii strazii din Cluj-Napoca si-au facut culcus intr-o cladire parasita din Manastur: "Zona e insalubra, periculoasa"

O cladire parasita de pe strada Plopilor din Cluj-Napoca a devenit casa pentru mai multi oameni ai strazii.Dupa ce toata vara clujenii s-au plans ca persoanele fara adapost urla, fac mizerie si dorm pe strazi, odata cu scaderea temperaturilor, oamenii strazii incep sa-si caute culcusuri care sa-i apere de frig.Cladirile abandonate sunt primele locuri vizate de acesti oameni. Insa, principala problema este ca in zonele in care isi duc viata, persoanele fara adapost lasa in urma o mizerie de ... citește toată știrea