Oana Murariu, deputat de Cluj, are planuri mari pentru romani: "Am facut Justitia mai accesibila si am proiecte ca medicii sa ramana in tara!"

Interviu cu Oana Murariu, Presedinta USR Cluj si deputat, candidat pentru Camera Deputatilor: "USR e singura solutie de dreapta pentru Cluj si pentru toata Romania"Oana Murariu, presedinta USR Cluj si deputat, candideaza pentru un nou mandat in Parlament si vine in fata alegatorilor cu un bilant al realizarilor sale si cu o viziune clara pentru viitorul Clujului si al Romaniei. In acest interviu, Murariu vorbeste despre proiectele deja implementate - de la simplificarea accesului la Justitie ... citește toată știrea