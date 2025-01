Oare cat de inconstient sa fii? Trei tineri retinuti pentru furturi de cabluri care au pus in pericol siguranta feroviara din Cluj

Cat de inconstient sa fii sa pui in pericol mii de oameni? Trei tineri retinuti pentru furturi de cabluri feroviare in Cluj si BistritaPolitistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Dej, au desfasurat trei perchezitii domiciliare in judetul Mures, in cadrul unei anchete ce vizeaza furturi de cabluri din infrastructura feroviara. Aceste fapte ar fi fost comise in anul 2024, in judetele Cluj si ... citește toată știrea