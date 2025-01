Oare ce au in cap? Un baiat s-a urcat la volan prin Cluj, fara permis, si a facut un accident. A mai si fugit. Acum va ajunge dupa gratii

Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au retinut pentru 24 de ore un minor in varsta de 16 ani, acuzat de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Incidentul s-a petrecut in noaptea dintre 31 decembrie 2024 si 1 ianuarie 2025, cand tanarul a condus un autoturism pe raza localitatii Dezmir, fara a detine permis de conducere. In urma acestui act, minorul a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale si a parasit locul evenimentului.Se pare ca acesta se afla deja sub ... citește toată știrea