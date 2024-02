"Oare Politia nu are nicio autoritate?". Clujeni adusi in pragul disperarii de zgomotul din sala de sport din bloc, in cartierul Intre Lacuri

Mai multi clujeni care locuiesc intr-un bloc din cartierul "Intre Lacuri" spun ca au ajuns in pragul disperarii de cand in acesta a aparut o sala de fitness, la parter. Oamenii nu mai pot avea o viata normala din cauza nivelului de zgomot care ajunge in apartament.Desi au anuntat Politia de nenumarate ori, raspunsul a fost acelasi, autoritatile nu pot sa faca nimic pentru ca zgomotul produs de greutatile pe care le trantesc nu poate fi masurat."Sala de sport functioneaza de mai mult de 3 ani, ... citește toată știrea