Strada Universitatii din Cluj-Napoca se apropie de finalizare, iar acum se monteaza Obeliscul Maria, pe locul unde a stat pana in 1950. Este vorba despre parcarea care a disparut de pe strada Universitatii."Obeliscul Maria a fost ridicat in strada Universitatii la colt cu strada Kogalniceanu (Farkas utca) in 1744 la comanda consilierului Guberniului (n.red. Guberniul Transilvaniei a fost un organ colectiv compus din 12 membri, care avea rolul de a-l ajuta pe guvernatorul Transilvaniei sa ... citeste toata stirea