Obiceiuri ale nuntilor din vechime intr-un spectacol folcloric in sala Reduta a Muzeului Etnografic.Spectacolul folcloric "Nuntile de altadata" e programat joi 18 mai, seara de la ora 18. Artisti, grupuri traditionale si jucausi pun in scena traditiile si obiceiurile stravechi ale nuntilor clujene. Spectacolul va fi sustinut de Amalia Codorean Chindris, Iosif Rusu si Mariana Morcan, alaturi de orchestra "Cununa Transilvana". In fata publicului vor mai evolua ansamblul folcloric studentesc ... citeste toata stirea