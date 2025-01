Obiceiuri din satele clujene in perioada dintre Anul Nou si Boboteaza. Ce traditii se pastrau cu strictete la tara

Perioada dintre Anul Nou si Boboteaza este foarte importanta pentru crestini. Intre Anul Nou si Boboteaza, preotii "umbla cu crucea", adica merg din casa in casa pentru a le sfinti si a vesti Botezul Domnului.In localitatile de la tara, inclusiv cele din Cluj, de aceasta perioada se leaga multe traditii si obiceiuri.In lumea satului, oamenii puneau grau si paine pe masa pentru a fi binecuvantate de preot. Fetele isi puneau margelele sub fata de masa, iar in Ajunul Bobotezei le ascundeau sub ... citește toată știrea