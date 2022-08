Obiceiuri si traditii crestine, studiate de elevii Scolii Gimnaziale Luna, la Scoala de Vara

In perioada 8-12 august, elevi din Scoala Gimnaziala Luna, Structura ,,Traian Gardus" Luncani, vor participa la activitati cuprinse in Proiectul Transnational ,,Maica Domnului - Ocrotitoarea copiilor - Scoala de Vara in Tinda Bisericii". Aproximativ 30 de copii indrumati de preotul paroh Feresteanu Alin si profesori ai scolii participa la o mini tabara de vara in localitatea Gligoresti la biserica Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir.Pe parcursul acestei saptamani elevii se vor ... citeste toata stirea