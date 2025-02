Obiceiurile de nunta in satele clujene: cine erau colacarii si ce ofereau cei care acceptau invitatia la ospat

Cum se gata postul, in satul clujean incepeau nuntile. Cele mai multe se faceau insa in caslegile - interval de timp intre doua posturi - de toamna si de iarna ca "atunci aveu oaminii bucate, da' si mai multa vreme, ca munceu mult", dupa cum arata azi etnologii de la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj.Astfel, in satele de pe Valea Somesului Mic, sambata, doi feciori denumiti "colacari", purtand fiecare cate o bota instrutata cu petele si un colac mare ... citește toată știrea